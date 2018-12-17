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Правительство Индии: введение единого налога позволило семьям экономить

Политика

Ежемесячная экономия составила 320 рупий (300 рублей)

Правительство Индии: введение единого налога позволило семьям экономить
© Айтен Юран

Нью-Дели, 17 декабря 2018, 22:05 — REGNUM  16 декабря министерство финансов Индии опубликовало отчёт о результатах введения Единого налога на товары и услуги.

По сообщению индийского информационного агентства Амар Уджала, Единый налог на товары и услуги позволил снизить цены на более чем 80 товарных позиций потребления, к которым относятся овощи, масло, косметика, моющие средства, а также зерно. Снижение цен на широкий спектр товаров и услуг позволил каждой индийской семье, по оценкам Минфина сэкономить в среднем 320 рупий (300 рублей) в месяц. Хотя эта цифра кажется незначительной, для Индии, где по национальной статистике (считающейся заниженной) не менее 20% населения живет менее чем на 1,9 доллара в день, она является существенной.

Единый налог на товары и услуги был введён в июле 2017 и заменил 17 различных налогов на федеральном уровне и уровне штатов.

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Зарубежная хроника
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