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Япония разместит ракеты на отдаленных островах

Политика

Ожидается, что новые Руководящие принципы национальной обороны Японии будут включать планы по размещению ракет на отдаленных островах

Токио, 17 декабря 2018, 16:08 — REGNUM  16 декабря в Министерстве обороны Японии заявили, что размещение ракет средней дальности на отдаленных островах уже включено в Руководящие принципы национальной обороны в условиях растущего военного потенциала Китая. По сообщению японского информационного агентства «Джиджи», предусмотренные ракеты будут иметь дальность от 500 до 900 километров. Размещение ракет также изменит распределение ролей между Японией и США по Договору безопасности. В соответствии с ним, Япония обеспечивала свою защиту, а США играло роль «ударной» силы. Руководящие принципы подлежат одобрению 18 декабря.

По данным Министерства обороны, оборонный бюджет Китая увеличился в 12 раз за последние 20 лет, что заставляет Японию тоже искать альтернативные способы защиты.

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Зарубежная хроника
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