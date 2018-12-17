Япония просит Великобританию повременить с выходом из ЕС

Токио, , 15:26 — REGNUM Правительство Японии просит Британию повременить с выходом из Европейского cоюза в случае, если торговое соглашение не будет заключено. Правительство считает, что отсутствие сделки о правилах торговли между Великобританией и ЕС будет иметь серьезные последствия для японских компаний, находящихся в Великобритании.

По информации японского информационного агентства NHK, одним из возможных сценариев может стать то, что работа японских автомобильных заводов в Великобритании будет затруднена из-за задержек в поставках запчастей.

Предполагается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ займет выжидательную позицию по отношению к Brexit, а затем решит, совершит ли он визит в страну для дальнейших переговоров.