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Япония просит Великобританию повременить с выходом из ЕС

Политика

Япония продолжает призывать Великобританию не выходить из ЕС по условиям «жесткого» Brexit

Токио, 17 декабря 2018, 15:26 — REGNUM  Правительство Японии просит Британию повременить с выходом из Европейского cоюза в случае, если торговое соглашение не будет заключено. Правительство считает, что отсутствие сделки о правилах торговли между Великобританией и ЕС будет иметь серьезные последствия для японских компаний, находящихся в Великобритании.

По информации японского информационного агентства NHK, одним из возможных сценариев может стать то, что работа японских автомобильных заводов в Великобритании будет затруднена из-за задержек в поставках запчастей.

Предполагается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ займет выжидательную позицию по отношению к Brexit, а затем решит, совершит ли он визит в страну для дальнейших переговоров.

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Зарубежная хроника
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