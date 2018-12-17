Дипмиссии иностранных государств поздравили Казахстан с Днем независимости

Астана, , 15:00 — REGNUM Иностранные дипломатические миссии поздравили Казахстан с Днем независимости. Соответствующие обращения опубликованы на официальных страницах дипмиссий в Facebook.

Видеопоздравление опубликовал посол США в Казахстане Теодор Линг. Посол Франции Филипп Мартине и работники посольства на видео также поздравили жителей республики.

На официальной странице посольства России в Казахстане написали:

«Посольство России в Казахстане поздравляет с Днём Независимости! 27 лет дружбы и союзничества, основанные на веках соседства и общей великой истории. И это — только начало! С праздником!!!»

Видеообращение с поздравлением граждан Казахстана опубликовал посол Великобритании Майкл Гиффорд. Поздравление также опубликовали в посольстве Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Верховный Совет Казахстана принял закон «О независимости и суверенитете государства». День независимости в республике отмечается 16−17 декабря.

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