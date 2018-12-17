Макрон поручил главе МИД Франции отправиться в Биарриц для подготовки к G7

Париж, , 15:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриану подменить его на подготовке к саммиту G7 в Биаррице 18 декабря 2018 года, сообщает Le Figaro.

Ожидается, что глава МИД Франции встретится с рядом министров, а также выборными должностными лицами, ответственными за проведение мероприятия.

Кроме того, стороны поднимут вопрос об организации дебатов, связанных с масштабными акциями протеста в Париже. Известно, что дебаты планируется провести до 1 марта 2019 года.

Напомним, Франция стала председателем саммита G7, который пройдет во французском городе Биарриц, расположенном на юго-западе страны, в конце августа 2019 года.