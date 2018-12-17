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Макрон поручил главе МИД Франции отправиться в Биарриц для подготовки к G7

Политика

Саммит G7 пройдет во Франции в конце августа 2019 года

Париж, 17 декабря 2018, 15:02 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриану подменить его на подготовке к саммиту G7 в Биаррице 18 декабря 2018 года, сообщает Le Figaro.

Ожидается, что глава МИД Франции встретится с рядом министров, а также выборными должностными лицами, ответственными за проведение мероприятия.

Кроме того, стороны поднимут вопрос об организации дебатов, связанных с масштабными акциями протеста в Париже. Известно, что дебаты планируется провести до 1 марта 2019 года.

Напомним, Франция стала председателем саммита G7, который пройдет во французском городе Биарриц, расположенном на юго-западе страны, в конце августа 2019 года.

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Политическая жизнь Франции
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