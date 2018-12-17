Япония сделает бесплатным медицинское обслуживание беременных женщин

Токио, , 17:18 — REGNUM Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии пришло к выводу о необходимости освобождения беременных женщин от «дополнительного бремени» в виде оплаты медицинских услуг. По словам представителей правительства, это, возможно, повлечет за собой критику со стороны общества, которые будут «вынуждены платить налог для беременных», чтобы содержать бесплатное обслуживание.

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», это была инициатива правящей коалиции Либерально-демократической партии Японии и партии Комэйто. Они убеждены, что в какой-то степени такая мера будет способствовать увеличению рождаемости в условиях «сверхстарого общества», так как дорогая медицина является одним из сдерживающих факторов.

Система будет введена с нового финансового года, сейчас медицинские учреждения подсчитывают примерные убытки.