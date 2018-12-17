«Мы приветствуем это»: Песков о допуске бизнесменов из РФ в Давос

Москва, , 14:54 — REGNUM Москва приветствует решение организаторов Давосского экономического форума отменить ограничения в участии для российских бизнесменов, заявил 17 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем тот факт, что Давосский экономический форум и его руководители восприняли нашу позицию относительно непозволительности какого-то селективного отношения к нашим предпринимателям», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли ограничения на участие в мероприятии для российских бизнесменов, которые находятся под действием американских санкций.

Напомним, российским предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину было отказано в участии в очередной сессии Давосского форума, которая пройдёт с 22 по 25 января. В этой связи премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва может и вовсе отказаться от участия в мероприятии. В итоге организаторы форума сняли ограничения для российских бизнесменов.

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