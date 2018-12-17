Эритрея и Сомали подписали исторический договор о сотрудничестве

Асмэра, , 15:52 — REGNUM Как сообщил министр информации Эритреи Йеман Гебремескель, президент Эритреи Исайяс Афеворки по результатам своего двухдневного исторического визита в Сомали подписал со своим сомалийским коллегой Мохамедом Абдуллахи первый в новейшей истории двух стран договор, который позволит укреплять исторические отношения Эритреи и Сомали. Он закладывает основу сотрудничества во всех областях на взаимовыгодной основе, включая сферы торговли, инвестиций и социокультурных отношений. Министр добавил, что оба лидера также подтвердили свою приверженность договоренностям об усилении процессов интеграции на Африканском Роге. Об этом сообщило 16 декабря эфиопское новостное агентство FanaBC.

Президент Афеворки приветствовал и поддержал усилия сомалийского правительства по созданию органов безопасности в Сомали, которые способны обеспечить мир и процветание для народа страны.

Г-н Гебремескель заявил, что оба лидера договорились впредь поддерживать прочные партнерские отношения, которые приносят пользу двум странам и региону в целом, так как в настоящее время наблюдается острая необходимость всеобъемлющего и скоординированного подхода к решению проблем терроризма и бедности в странах Африканского Рога.

Президенты также отметили, что эффективное региональное сотрудничество имеет решающее значение для преодоления общих препятствий в плане безопасности, терроризма, нищеты и ухудшения состояния окружающей среды, с которыми сталкивается регион.