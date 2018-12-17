Украина для ЕС — демпфер между «цивилизованным западом» и «дикой Россией»

Москва, , 14:54 — REGNUM Украина нужна Европе не столько как экономический партнер (у них там у самих конкуренция сумасшедшая), сколько как фактор, с помощью которого можно каким-то образом оказывать воздействие на Россию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Во-первых, в чисто военном плане, это «прослойка» в несколько сотен километров между нашей страной и ими. Европейцам так спать спокойнее, осознавая, что Россия не граничит с ними напрямую — между нами есть еще и Украина. Во-вторых, посредством всевозможных санкций, вводимых против нашей страны из-за трений между Россией и Украиной, можно также решать ряд экономических и политических проблем. Начиная от устранения с открытых рынков части российской продукции, создающей по некоторым видам конкуренцию продукции западной, лоббируя в парламентах тех или иных государств интересы определенных финансово-промышленных групп.

«Так что роль Украины тут достаточно четко ясна — демпфер между «цивилизованным западом» и «дикой Россией», а также дестабилизирующий фактор, позволяющий хотя бы формально оправдывать определенную изоляцию нашего государства», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз до сих пор не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок. Об этом 17 декабря 2018 года написал советник украинского министра иностранных дел Тарас Качка в своей статье для издания «Зеркало недели».

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