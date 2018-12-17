Выборы в Приморье: «Штаб фактически работал в антикризисном режиме»

Москва, , 14:51 — REGNUM В Приморье победой Олега Кожемяко завершились губернаторские выборы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в повторных выборах губернатора 16 декабря 2018 года соперниками Олега Кожемяко были Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия Роста) и Роза Чемерис (За женщин России).

«Победа Олега Кожемяко выглядит вполне убедительной: почти две трети голосов, отданных «за», при значительной для среднестатистических губернаторских выборов явке. В абсолютном значении поддержка избранного главы Приморского края выглядит еще более основательно», — считает заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева.

«Штаб фактически работал в антикризисном режиме. Вообще то, что произошло в сентябре-октябре в целом для современной России было беспрецедентно: впервые поддержку не получил врио, назначенный президентом страны. До этого если и проигрывали, то действующие, идущие на переназначение, главы регионов. Приморье, очевидно, с головой накрыла протестная волна. Погасить ее, выстроив своеобразные волнорезы, — было самостоятельной технологической задачей. Причем выполнить ее надо было в кратчайшие сроки», — подчеркнула политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Кандидат и его предвыборный штаб с этой задачей прекрасно справился: удалось от эмоций перейти к рациональной повестке, повестке позитивной с элементами — не без этого! — антимосковских настроений. Но дело сделано: выборный год закрыт на высокой ноте и с позитивными результатами», — завершила свой комментарий Екатерина Курбангалеева.

Читайте ранее на эту тему: Политолог о победе Олега Кожемяко: Это начало хорошего управления регионом;

Читайте также: «Олег Кожемяко боролся за победу как последний раз в жизни» — политолог