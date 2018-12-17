Представителя США встревожила ситуация вокруг инаугурации президента Грузии

Тбилиси, , 14:48 — REGNUM Исполняющего обязанности посла США в Грузии Росса Уилсона встревожила та обстановка, в которой проходила инаугурация президента Грузии, о чем он заявил грузинским журналистам 17 декабря.

«Мы встревожены теми кадрами, которые увидели, и тем, что эти кадры говорили грузинскому народу и друзьям Грузии во всем мире», — заявил дипломат, но понять, к кому были обращены его упреки — к оппозиции или властям, было невозможно.

В свойственном американской дипломатии тоне и стиле и. о. посла подчеркнул, что США, конечно же, поддерживают свободу слова, собраний и выражения своего мнения, но все это должно делаться в мирной и спокойной форме.

Он напомнил, что администрация Соединенных Штатов официально поздравила Саломе Зурабишвили с победой на выборах и направила на инаугурацию свою делегацию, которую возглавил заместитель администратора USAID.

«USAID — это организация, которая уже более 25 лет работает в Грузии и поддерживает ее экономическое, социальное и демократическое развитие. И я, и руководитель USAID поздравили госпожу Саломе Зурабишвили с победой на выборах и отметили, что это значит для страны», — подчеркнул дипломат.

По его мнению, Грузии пора продолжить мирное шествие вперед и приступить к работе над другими важными вопросами, которые стоят перед страной.

Как сообщалось ранее, инаугурация президента Грузии в Телави проходила на фоне акции протеста «Единого национального движения» и его сторонников. Хотя оппозицию к месту проведения инаугурации не подпустили, ее активисты сумели создать немало проблем на пути из Тбилиси и других городов и сел в Телави.

Шествие и акцию оппозиции активно освещала телекомпания «Рустави-2», демонстрируя многочисленные столкновения и перебранки участников акции с сотрудниками полиции. По информации МВД, активисты оппозиции допустили немало нарушений закона, не подчинялись требованиям полиции и повредили полицейские машины и технику. Министр внутренних дел пообещал, что все, кто допустил нарушения в день инаугурации, обязательно будут привлечены к ответственности.