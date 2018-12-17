Эфиопия временно запретила гражданам работать в странах Персидского залива

Аддис-Абеба, , 20:07 — REGNUM Согласно докладу МИД Эфиопии, временный запрет правительства Эфиопии, который приостанавливает выдачу разрешений на работу эфиопам в качестве домашних работников, распространяется на ряд арабских стран, в том числе все страны Персидского залива. Правительство Эфиопии и ОАЭ в настоящее время ведут переговоры о подписании Меморандума о взаимопонимании для защиты прав домашних работников из Эфиопии в ОАЭ. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ezega.

МИД Эфиопии в своем докладе подчеркнул, что в последнее время эфиопы, работающие в странах Залива, сталкиваются с проблемами, связанными с невыплатой заработной платы и отказом в медицинском страховании. Временный запрет на наем домашней прислуги из Эфиопии является первым шагом к устранению недобросовестных агентств и нанимателей. Запрет на работу тем не менее может быть снят «очень скоро», как только будет заключено соглашение о трудовых принципах между ОАЭ и Эфиопией.

В министерстве иностранных дел Эфиопии сообщили, что около 400 эфиопов приезжают на работу в ОАЭ каждый день. Однако, когда они достигают страны, большинство из них попадают в беду, так как заранее не знают, что должны будут работать в качестве домашней прислуги. Многие из них при этом въезжают в арабские страны нелегально и примыкают к преступным группировкам.