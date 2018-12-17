ЕС намерен сотрудничать с Эфиопией в борьбе с нелегальной миграцией

Аддис-Абеба, , 20:44 — REGNUM Заместитель главы Еврокомиссии Саймон Морду и глава МИД Эфиопии Маркос Текле провели встречу в кулуарах Межправительственной конференции по Глобальному договору о миграции в Марракеше, Марокко. На ней г-н Морду отметил, что ЕС хочет сотрудничать с Эфиопией в вопросах возвращения на родину и репатриации граждан, а также в борьбе с торговлей людьми. Заместитель главы Еврокомиссии заявил, что ЕС также планирует установить контроль над миграционными процессами, чтобы разработать правовую базу для соглашений, которые позволят гражданам различных стран приезжать в европейские страны и возвращаться домой после работы в течение определенного периода времени без определенных бюрократических проволочек. Об этом сообщило 16 декабря эфиопское информационное агентство ENA.

Министр иностранных дел Эфиопии Маркос Текле, со своей стороны, подчеркнул, что основное внимание также уделяется созданию в стране благоприятной ситуации для развития экономики, чтобы обезопасить молодежь от торговцев людьми. Правительство Эфиопии уже сейчас прилагает усилия для создания рабочих мест в создаваемых промышленных зонах в разных частях страны.

Г-н Маркос призвал ЕС еще больше активизировать свою поддержку Эфиопии в создании рабочих мест, оказании помощи желающим вернуться на родину, а также помогать желающим добиться репатриации.