Бойко обвинил Порошенко в религиозной смуте

Киев, , 14:44 — REGNUM Православная церковь Украины (ПЦУ) — филиал константинопольской церкви, который будет находиться в жестком подчинении Вселенскому патриарху. Об этом 17 декабря на пресс-конференции заявил депутат, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

«У нас под давлением действующего президента создан филиал константинопольской церкви… Считаю, что она будет жестко подчинена, судя по тому уставу, который принят. Это сделано под давлением политиков и присутствие президента на соборе это подтверждает… Каноническая Украинская церковь все это выдержит… Мы видим, что давление на служителей канонической УПЦ усиливается — начались обыски и заведения уголовных дел. Таким образом, силовые структуры достигли обратного эффекта. Священнослужители — стойкие люди, они верят в Бога, они верят, что он их защитит», — считает Бойко.

По его словам, объединительный собор не смог объединить украинские церкви.

«Никакой единой церкви невозможно создать под руководством политиков, которые вмешались в церковные дела, нарушая Конституцию Украины, поскольку церковь отделена от государства. Если бы сами церковники, объединившись, решили сделать единую церковь, то это можно было бы приветствовать… Это не объединение, а наоборот — дальнейшее разъединение людей, дальнейшее внесение религиозной смуты в общество», — добавил Бойко.

Он считает, что на Украине создан религиозный конфликт, как часть избирательной кампании действующего президента.

«Такие религиозные конфликты ничего хорошего не дают стране. Население и так раздражено экономическими и политическими проблемами, а тут еще и добавили религиозный конфликт, созданный как часть избирательной кампании действующего президента», — подытожил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря президент Порошенко заявил, что Украина окончательно обрывает все связи, которые на протяжении многих веков связывали её с Российской империей.

«Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви. В ноябре этого года священный синод Вселенского патриархата одобрил текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви и принял решение о созыве объединительного православного собора… Это — вопрос нашей украинской государственности. Мы приобретаем, наконец, духовную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Мы обрезаем узы, привязывающие нас к империи», — сказал Порошенко.

Напомним, 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии прошел объединительный собор украинских церквей. В результате была сформирована поместная автокефальная Православная церковь Украины. При этом неканонические Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь прекратили свое существование. Также на Соборе был выбран предстоятель единой поместной церкви. Им стал митрополитПереяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).