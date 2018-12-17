Эфиопия отвела войска от границы с Эритреей

Аддис-Абеба, , 19:02 — REGNUM Генерал армии Эфиопии и глава западного военного округа Асрат Денеро объявил о том, что эфиопские армейские формирования были выведены с приграничной с Эритреей территории на севере Эфиопии. Генерал добавил, что после подписания мирного соглашения осенью 2018 года между Эфиопией и Эритреей, отношения между странами значительно улучшились, а уровень возможной угрозы со стороны Эритреи резко снизился. Об этом сообщил 16 декабря эфиопский новостной ресурс ECADF.

Генерал Денеро подчеркнул, что командование армии Эфиопии решило, что нет смысла удерживать огромные военные силы в приграничных районах, так как есть потребность в их использовании в других районах страны, где наблюдается нестабильность. Г-н Денеро не сказал, сколько точно войск будет перемещено, однако отметил, что на границе остались лишь непосредственно предназначенные для осуществления своих полномочий воинские формирования.

Эфиопия и Эритрея положили конец двум десятилетиям пограничной военной напряженности, связанной с кровавым конфликтом 1998−2000 годов, и восстановили дипломатические связи в этом году, открыв пограничные пункты и каналы связи. Однако некоторые эксперты рассматривают армейские реформы как способ ослабления влияния некоторых высших военных командиров из региона Тыграй, граничащего с Эритреей. Многие представители этнической группы тыграев занимали ключевые посты в армии Эфиопии, начиная с 1991 года.

Военные чиновники Эфиопии утверждают, что страна, вторая по численности населения в Африке, имеет одну из крупнейших армий на континенте. Эфиопия является ключевым союзником Соединенных Штатов в области безопасности в регионе Африканского Рога и крупнейшим участником миротворческих миссий Организации Объединенных Наций.