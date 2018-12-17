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В Кремле не обсуждают вопрос интеграции России и Белоруссии

Политика

Этот вопрос на повестке дня не стоит

Москва, 17 декабря 2018, 14:44 — REGNUM  Вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит. Никаких разговоров и обсуждений на эту тему не ведётся. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что планы по расширению интеграции в рамках Союзного государства «концептуально прописаны».

«Эти планы концептуально прописаны в тех документах, которые существуют в арсенале договорно-правовой базы нашего Союзного государства», — уточнил Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание «Наша Нива» со ссылкой на свой источник сообщило, что президент Белоруссии Лукашенко якобы на днях провёл с представителями высшего руководства страны совещание, которое было посвящено «давлению» со стороны РФ. По словам источника, чиновники в ходе закрытого мероприятия приняли решение до «конца стоять за независимость» Белоруссии. Эту информацию в пресс-службе главы Белоруссии опровергли.

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Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия
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