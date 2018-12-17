Правящие партии в Македонии разошлись в оценках появления армии Косово

Скопье, , 19:24 — REGNUM Две самые крупные партии македонской правительственной коалиции СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) и Демократический союз за интеграцию — партия, представляющая интересы албанского меньшинства, — придерживаются противоположных взглядов по поводу создании армии Косово, решение о котором было принято парламентом частично признанной республики 14 декабря. Несмотря на ярко выраженную поддержку создания армия Косово со стороны албанцев, СДСМ поддерживает позицию премьер-министра Зорана Заева, о том, что решение Косово о формировании собственной армии является поспешным. При этом обе партии отрицают существование разлада в правительственной коалиции.

Заместитель премьер-министра Македонии и член Демократического союза интеграцию Буяр Османи заявил, что Заев повторяет позицию НАТО. По его словам, правительство Республики Македония признает Косово независимым государством, а соответственно признает за ним право на все атрибуты государственности. Османи подчеркнул, что Демократический союз за интеграцию всеми силами поддерживает создание косовской армии. Албанская оппозиция в Македонии не согласна с мнением Заева о том, что Косово решило создать армию в неподходящее время и требует, чтобы премьер-министр отозвал свое заявление. В тоже время оппозиционная македонская партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая партия за македонское народное единство) заявила, что пока что анализирует ситуацию и скоро огласит свою позицию.