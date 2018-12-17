США пригрозили протурецким боевикам в Сирии

Дамаск, , 14:41 — REGNUM Турецкие средства массовой информации сообщили о том, что официальные представители США пригрозили боевикам Свободной сирийской армии и Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил, поддерживаемых Турцией.

Им сказано не участвовать в нападении на Сирийский Курдистан. Любое участие в военной операции турецких военных будет интерпретироваться как нападение на международную коалицию во главе с США. Это приведет к прямому конфликту с коалиционными силами и Соединенными Штатами и к прекращению отношений между сирийской оппозицией и США.

Кроме того, в заявлении американских официальных лиц говорится: «Силы США и Сирийские демократические силы теперь переплетены. Поэтому СДС не могут быть атакованы отдельно от коалиции, и американские силы также являются мишенью».

На днях, говоря о предстоящей военной операции в Сирии против курдских формирований, президент Турции Реджеп Эрдоган сказал: «Наша цель — не американские солдаты, а террористические организации».

До послания для турецких «прокси» Пентагон в лице своего официального представителя Шона Робертсона выступил против наступления Турции на позиции СДС, мотивируя тем, что в данном регионе находятся американские военные, которые подвергнутся опасности. Ранее ИА REGNUM сообщало об этом.

Теперь минобороны США решило еще надавить и на протурецких боевиков, которых, как думается, турецкие военные хотели пустить в первых рядах наступающих сил. Кроме заявлений, военные США организовали патрулирование районов соприкосновения турецких и курдских сил ударными вертолетами AH-64 Apache.