Президент Уганды призвал главу Бурунди провести переговоры c Руандой

Кампала, , 19:12 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени призвал главу Бурунди Пьера Нкурунзизу проявить уважение к Восточноафриканскому сообществу и также провести переговоры с президентом Руанды.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, президент Уганды заявил об этом в своем недавнем письме президенту Бурунди.

В данном письме Мусевени, главный посредник бурундийского конфликта, выступающий от имени Восточноафриканского сообщества, напомнил Нкурунзизе о том, что данная организация внесла значительный вклад в принятие Арушского соглашения в 2000 году о разделении власти между народами тутси и хуту.

Данный документ приостановил гражданскую войну в Бурунди, в результате которой погибло более 300 000 человек с 1993 по 2006 гг.

Трения между странами начались после того, как представители Бурунди не явились на саммит глав стран Восточноафриканского сообщества, проходившего в конце ноября. Данная встреча была созвана для обсуждения кризиса в Бурунди, однако правительство страны призывало к обсуждению возникшей напряженности в отношениях между Бурунди и Руандой.

Связи между этими странами ухудшились в связи с обвинениями правительства Буджумбуры (столица Бурунди) в адрес властей Руанды в организации беспорядков в Бурунди. Руанда отвергла данные претензии и объявила о том, что руководство Бурунди лишь испортило отношения между государствами.

Очередная встреча государств Восточноафриканского сообществе назначена на 27 декабря, однако неизвестно будут ли присутствовать на ней представители Бурунди.