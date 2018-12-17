Лавров о биолабораториях: разрыв отношений с Грузией ничего не изменит

Москва, , 14:26 — REGNUM Разрыв отношений с Грузией из-за строительства на территории этой страны баз Североатлантического альянса, а также работы американской биологической лаборатории, ситуацию не изменит. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» 17 декабря заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Читайте также: Минобороны РФ изучает информацию о химической лаборатории США в Грузии

Экс-глава МГБ Грузии заподозрил США в проведении экспериментов над людьми

«Представьте, что разорвали мы отношения, а база все равно работает, биолаборатория работает. Что дальше?» — сказал глава внешнедипломатического ведомства.

Также Лавров заметил, что биолаборатории есть не только в Грузии, но и в Армении, и на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе выступил с заявлением о том, что американская биологическая лаборатория на территории Грузии проводила запрещённые эксперименты. Речь идёт об исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара, который был открыт в 2011 году неподалеку от Тбилисского международного аэропорта в поселке Алекссевка.

Ранее в сюжете: США утверждают, что биологические лаборатории «носят гражданский характер»

Кроме того, по его заявлению, было нарушено и множество международных конвенций, в том числе Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, которая была ратифицирована США ещё в 1972 году.

Гиоргадзе уверен, что эта информация должна заинтересовать президента США Дональда Трампа, американской стороне следует провести собственное расследование и закрыть эту лабораторию.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия показывает иностранцам лабораторию Лугара