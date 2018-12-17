ООН обеспокоена убийствами на митингах в ДР Конго в преддверии выборов

Киншаса, , 17:12 — REGNUM В ДРК (Демократическая Республика Конго) продолжается избирательная кампания, а в это время кандидаты стараются привлечь на свою сторону как можно больше голосов на выборах, которые состоятся 23 декабря.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, во время данной кампании комиссия по правам человека ООН (Организация Объединенных Наций) подвергла резкой критике конголезских оппозиционных кандидатов в президенты и их сторонников. Глава комиссии Мишель Бачелет заявила, что глубоко обеспокоена случаями убийств в ходе митингов оппозиционных партий. Как сообщается, в результате подобных демонстраций погибло шестеро человек.

США, Канада, Великобритания, Швейцария через свои представительства в Киншасе предъявили обвинения властям ДРК в совершении политических убийств.

Сообщество развития Юга Африки также неравнодушно к ситуации в ДРК и призвало местные власти снизить напряженность в стране и создать необходимые условия для проведения свободных и справедливых выборов.

Мартин Файулу, один из кандидатов, на этой неделе во время визита в город Гома сообщил, что его преследовали правительственные чиновники с целью помешать ему добраться до различных районов страны для проведения предвыборных агитационных акций.