Экипаж новейшего корвета «Громкий» завершает испытания

Владивосток, , 14:19 — REGNUM Во Владивостоке завершаются государственные испытания новейшего корвета «Громкий», сообщает 17 декабря пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

«Экипаж новейшего корвета проекта 20 380 «Громкий», построенного на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, завершает проведение морской части государственных испытаний», — говорится в сообщении.

В ходе испытаний экипаж проверил маневренные и скоростные качества корвета, работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения. После завершения всех испытаний корвет официально войдет в состав Тихоокеанского флота.

Напомним, «Громкий» является корветом проекта 20 380. Малые сторожевые корабли этого проекта станут основой военно-морского флота России в ближней морской зоне. Корвет был заложен в феврале 2012 года на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре и вышел на заводские ходовые испытания в акваторию Японского моря 28 октября.

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