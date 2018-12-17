Украинские «заробитчане»: что заставляет ЕС взять паузу

Москва, , 14:12 — REGNUM С момента подписания договора об ассоциации с Евросоюзом, и до его полного вступления в силу после ратификации всеми странами ЕС, прошло относительно немого времени. Первая попытка была в ноябре 2013 года в Вильнюсе. Президент Украины Виктор Янукович (на тот момент) отказался от подписания договора, сославшись на неполную готовность договора, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик TeleTrade. Богдан Писаренко.

Он напомнил, что после смены власти в начале 2014 года Украина вернулась к договору об ассоциации с ЕС, который был подписан в политической части в марте и в экономической части в июне 2014 года. После этого документ был подписан и ратифицирован на Украине и к июлю 2017 года ратифицирован парламентами стран Евросоюза, с 1 сентября 2017 года вступил в полную силу. То есть, к настоящему времени договор действует неполные 1,5 года и по признанию президента Украины Пётр Порошенко реализован примерно на 15%.

Что же сделано и что не сделано за это время.

«Принято, ратифицировано и заработало решение о безвизовом перемещении граждан Украины на территорию Евросоюза. И хотя изначально это право декларировалось для туристических и личных поездок без права работать, украинские «заробитчани» серьезно изменили расклад на рынке рабочей силы в некоторых странах ЕС.

Например, для Польши украинцы разрешили проблему нехватки рабочей силы, особенно в низкоквалифицированных секторах. А для Литвы они составили конкуренцию собственным работникам, которые не могут конкурировать с демпингом «заробитчан», — считает Писаренко.

В части предоставления доступа на европейский рынок Украина получила некоторые квоты, но очевидно, что полноценным доступом это назвать нельзя. Квоты выбираются в течение одного-двух месяцев, на большее рассчитывать не приходится. Но наименьший прогресс достигнут в области политических реформ и изменений, которые тоже имеются в договоре об ассоциации. Целые два раздела (второй и третий) посвящены политическим и связанным с политикой вопросам, по которым к Украине множество претензий со стороны Евросоюза.

«Но украинские власти полагают, что договор — это улица с односторонним движением. Но это не так, и неудивительно, что ЕС увязывает дальнейшие шаги по реализации договора с какими-то движениями в Украине.

Не исключено, что ЕС «снизил скорость» в преддверии президентских выборов. Как на Украине проходят выборы, и что потом бывает после этого — заставляет ЕС взять паузу. По большому счёту — «мяч» сейчас на стороне Украины, но вот сможет ли Украина воспользоваться моментом и продолжить развитие ассоциации — покажет время», — высказал свое мнение Писаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, советник украинского министра иностранных дел Тарас Качка в своей статье для издания «Зеркало недели» написал, что Евросоюз до сих пор не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок.

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