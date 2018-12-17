В Кремле прокомментировали итоги «объединительного собора» в Киеве

Москва, , 14:05 — REGNUM Создание на Украине Единой православной украинской церкви (ЕПУЦ) «вряд ли допустимо» по церковным канонам, заявил 17 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, так называемый объединительный собор в Киеве показал, что на Украине «раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой». В то же время Песков подчеркнул, что Москва не считает возможным вмешиваться в процесс межцерковных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря глава ЕПУЦ Епифаний заявил, что глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий больше не может носить титул митрополита Киевского.

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