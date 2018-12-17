Порошенко не пустил и не пригласил конкурентов на церковный собор — депутат

Киев, , 14:03 — REGNUM Создание Православной церкви Украины не является личным достижением президента Украины Петра Порошенко. Об этом 17 декабря заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат от парламентской фракции «Радикальная партия» Дмитрий Линько.

«Все украинские президенты, все исторические и церковные деятели вложили свой процент в то, что получили. Вклад президента в общее дело несколько процентов… Не думаю, что тут он проявил какие-то феноменальные способности дипломата, церковника или авторитета в религиозном мире среди патриархов, абсолютно не так», — сказал Линько.

По его словам, президент пытался превратить день объединительного собора в свою избирательную программу.

«Президент Порошенко пытается превратить историческое действо и исторический день объединительного собора в свою избирательную программу. Читаю в интернете высказывания от его сторонников, что на мероприятии не было других кандидатов. Так никого не пустили и не пригласили. Обидно, что вопрос веры используется политиками, в первую очередь президентом, для своей пиар кампании», — добавил Линько.

Он прогнозирует, что действующий президент сделает все возможное, чтобы переизбраться на второй срок.

«Петр Порошенко очень любит власть, поэтому он будет делать все, чтобы остаться на вторую каденцию. Наверное, из своего кабинета он не видит конкурентов и думает, что он — единственная перспектива для Украины», — рассказал Линько.

При этом он призвал президента и парламентское большинство принять законы об импичменте и создании Временных следственных комиссиях.

«Он уходит с должности, но хоть что-то полезное перед своим уходом должен сделать? Да. Нужно дать команду своему парламентскому большинству, чтобы они проголосовали за новый избирательный кодекс, закон про импичмент, потому что не важно, какой будет фамилия следующего президента. Должна быть юридическая процедура привлечения к ответственности, если человек нарушает закон. Верховная Рада должна вернуть контрольные функции», — подытожил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря президент Порошенко заявил о готовности поддержать другого кандидата на президентских выборах 2019 года. Он отметил, если решение о баллотировании будет принято, и «так случится, что будет кто-то более достойный, я буду ему помогать». При этом Порошенко считает, что по состоянию на текущий день у него нет оппонентов.

Напомним, 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии прошел объединительный собор украинских церквей. В результате была сформирована поместная автокефальная православная церковь Украины. Также на Соборе был выбран предстоятель единой поместной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).