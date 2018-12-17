Как красная тряпка для быка: просьба США о помощи у России

Москва, , 14:00 — REGNUM Береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике из-за опасений, что единственный тяжелый ледокол США может выйти из строя, и тогда придется обращаться за помощью к России. Эту новость подавляющее большинство российских экспертов и государственных деятелей встретили с оптимизмом, так как она показывает техническое, а также геополитическое превосходство России в Арктике, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

«Однако зададимся вопросом о том, зачем американский портал Business Insider «слил» информацию о готовящихся американских военных учениях в Арктической зоне и неготовности в них участвовать единственного тяжелого ледокола. Неужели для того, чтобы опозорить США, и показать превосходство России. Ведь можно было просто отказаться по-тихому от учений, или без лишнего шума внести в них определенную корректировку по характеру проведения. Не вызывает сомнения, что статья портала Business Insider является заказной», — считает эксперт.

И цель её — выбить деньги из федерального бюджета на содержание всё той же береговой охраны, точнее под видом на содержание береговой охраны адмиралам США, которые оказались в последнее время в стороне от «военно-морской» кормушки.

«Дело в том, что с приходом к власти Трампа увеличились потоки на развитие и содержание ВМФ США. Среди американских адмиралов началась борьба за распределение этих финансовых ресурсов. В основном деньги получили те, кто командует авианосцами, подводным флотом, линкорами и т. д. В этой «схватке» за финансовые ресурсы береговая охрана США осталась «проигравшей» стороной.

Поэтому, когда представился удобный случай, было решено, вот таким образом — через заявление о плохом состоянии единственного корабля, заявить о необходимости увеличения в разы финансирования в целях развития вооружения и инфраструктуры береговой охраны», — пояснил Перенджиев.

Два ледокола не в таком уж плохом состоянии, как хочет представить адмирал Пол Цукунфт. И в случае поломки, (не факт, что она обязательно могла произойти) американцы могли обратиться за помощью к любым своим союзникам или решить проблему самостоятельно. В конце концов, опять же могли. Без всяких проблем обратиться и за помощью к России.

«Но дело в том, что упоминание о российской помощи, для руководства Пентагона и для главных американских распорядителей военного бюджета как «красная тряпка для быка». Вот этим-то умело пользуются лоббисты в лице адмирала Пола Цукунфта. Поэтому я лично придерживаюсь такой позиции — не надо обольщаться по поводу данной новости. Необходимо и далее вести кропотливую работу по укреплению позиций России в Арктике», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, командование береговой охраны США вынуждено было отказаться от идеи проведения арктических учений из-за сомнений в надежности единственного американского тяжелого ледокола и опасений, что в случае экстренной ледовой ситуации придется обратиться к помощи России.

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