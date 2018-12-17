Посол РФ о поставках Су-35 Индонезии: «Надеюсь, контракт будет выполнен»

Джакарта, , 14:04 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева попросила Индонезию дождаться процесса производства российского истребителя Су-35, сообщает Antaranews.

«Я не могу сказать, когда самолет прибудет в Индонезию, потому что это все требует времени, но, надеюсь, контракт будет выполнен», — заявила Людмила Воробьева в интервью информагентству Antaranews.

Переговоры Индонезии о покупке 11 российских истребителей Су-35 были завершены, и контракт был подписан обеими сторонами в феврале 2018 года.

Посол также подчеркнула, что Российская Федерация и Индонезия столкнулись с некоторыми техническими трудностями, но стороны пришли к согласию, что они могут быть решены в 2019 году.

Людмила Воробьева с оптимизмом смотрит на сотрудничество между Россией и Индонезией в области обороны. По ее словам, Россия намерена стать «верным партнером» Индонезии.

«Я считаю, что наши отношения развиваются в хорошем направлении и мы можем сделать больше для их улучшения», — отметила Людмила Воробьева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва заявила, что покупка истребителей — это не простое дело. Сборка истребителей, проведение испытаний и доставка требуют времени.

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