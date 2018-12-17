«Рука Кремля» исключает президентские амбиции премьер-министра Литвы

Вильнюс, , 13:58 — REGNUM Забастовка литовских учителей и митинги протеста, которые, по заявлению премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, «возможно организовали из России», снизили рейтинги главы правительства Литвы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 декабря, сразу несколько социологических служб, работающих в Литве, указали на значительное снижение рейтингов Сквернялиса. Во всех их он остаётся на третьей позиции, однако догнать лидеров, по мнению политологов и социологов, практически невозможно.

Согласно исследованию общественного мнения, заказанного газетой Lietuvos rytas у компании Vilmorus, негативный рейтинг Сквернялиса уже выше позитивного. Его деятельность положительно воспринимает только 36,8% избирателей, а 40% — отрицательно. При этом тройка лидеров президентской гонки выглядит следующим образом: на первом месте экономист Гитанас Науседа (24,4%), рейтинг которого немного снижается, на второй позиции кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните (16,6%), её рейтинг продолжает стремительно расти, замыкает тройку Саулюс Сквернялис (9,5%).

Похожие результаты публикует агентство Elta, которое исследование заказало компании Baltijos tyrimai. Согласно нему Науседу поддерживает 23,2% избирателей, Шимоните 18,7%, Сквернялиса 10,9%.

Портал Delfi исследование заказал ещё одной компании по изучению общественного мнения — Spinter tyrimai. Там тройка лидеров выглядит следующим образом: Науседа 27,1%, Шимоните 19,4%, Сквернялис 10%.

Из трёх фаворитов только Сквернялис не объявил о своём участии в избирательной кампании, а до мая 2019 года времени для роста рейтинга осталось немного, что практически исключает возможность надеется действующему премьеру на победу, считают литовские политологи.

Профессор университета Витаутаса Великого Альгирдас Крупавичюс заявил агентству Elta, что шансов у Сквернялиса в принципе нет, либо должно произойти что-то чрезвычайное. Причин, по мнению политолога, несколько. Во-первых забастовка учителей и последние митинги в Литве, ответственность за которых Сквернялис возложил «на Кремль», во-вторых, его медлительность объявить о своих президентских амбициях.

Другой политолог, Кястутис Гирнюс, также сомневается, что Сквернялис догонит Науседу и Шимоните. Если глава правительства объявит, что будет участвовать в выборах, то придётся сложить премьерские полномочия, а после проигрыша их никто не вернёт. Таким образом, Сквернялис может остаться вообще ни с чем. Из-за этого Сквернялис может не решится выставлять свою кандидатуру, заявив, что его миссия — реализовать курс на реформы, а участвовать в выборах он якобы никогда всерьёз не собирался.

Социолог Владас Гайдис в интервью Lietuvos rytas обращает внимание, что рейтинг премьера падает пять месяцев подряд, а специалист по связям с общественностью Ариюс Катаускас обратил внимание, что ответственность за это падение также лежит и на команде премьера и его советниках, которые недовольство бюджетников решили свалить на «руку Кремля», чем ещё больше ухудшили положение, наряду с непопулярными реформами.