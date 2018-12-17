Жириновский: Кожемяко должно быть противно от своей победы

Москва, , 13:56 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Олегу Кожемяко должно быть противно от победы на выборах губернатора приморского края.

«Кожемяко победил в Приморье, но ему должно быть противно от такой победы, потому что это не его заслуга, а роль Кремля, который ради этого навалился всем весом на Приморский край», — отметил Жириновский.

Лидер партии назвал Кожемяко дежурным губернатором.

«Кожемяко получается как дежурный губернатор: то Корякский округ возглавлял, то Амурскую, то Сахалинскую область, теперь вот Приморье. И везде его продвигают, везде под него огромные вливания денежные. Даже столицу во Владивосток ради его результата перенесли», — указал он.

Депутат Госдумы уверен, что «каждый может убедиться, что эта победа мало кому радость доставила».

"Он сам сидит угрюмый, никакого праздника в Приморье нет, никто не рвется его поздравлять. Люди устают от монополии», — считает Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после обработки более половины протоколов участковых избирательных комиссий на повторных выборах губернатора Приморья лидирует врио главы региона Олег Кожемяко. От ЛДПР в выборах участвовал Андрей Андрейченко.

В конце сентября президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, с 2015 года возглавлявшего Сахалинскую область, временно исполняющим обязанности губернатора Приморья.