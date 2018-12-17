Минобороны Литвы рассказало о «молчаливых» российских истребителях

Вильнюс, , 13:54 — REGNUM Министерство обороны Литвы сегодня, 17 декабря, отчиталось об активности российской боевой авиации за минувшую неделю, с 10 по 16 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным литовского ведомства, истребители из так называемой миссии воздушной полиции НАТО четыре раза поднимались в воздух для сопровождения российской боевой авиации.

Сопровождались транспортные Ту-134, и дважды Ан-26, которые летели из или в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. Экипажи всех трёх бортов поддерживали связь с региональным центром управления полётами, однако некоторые летели без представленного заранее плана или с отключёнными транспондерами.

Однако 15 декабря истребители НАТО поднялись в воздух из-за появления в нейтральном воздушном пространстве боевых Су-27 и Су-30, которые летели из Калининградской области, с отключенными транспондерами, без предъявления заранее планов полёта и не общались с региональным центром управления полётами, заявили в литовском ведомстве.

Напомним, миссия воздушной полиции НАТО в Прибалтике действует с 2004 года. Истребители НАТО практически еженедельно поднимаются в воздух для сопровождения российской боевой авиации над Балтикой.