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МИД РФ: в случае агрессии Москва защитит Абхазию и Южную Осетию

Политика

Поскольку у России есть союзнические отношения с Абхазией и с Южной Осетией, Москва не допустит агрессии против этих стран

Москва, 17 декабря 2018, 13:52 — REGNUM  Несмотря на наращивания военно-политического сотрудничества между Североатлантическим альянсом и Грузией Абхазия и Южная Осетия могут считать себя в безопасности — Россия не допустит агрессии против этих стран, заявил 17 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По словам главы российского дипломатического ведомства, поскольку у России есть союзнические отношения с Абхазией и с Южной Осетией, «мы не позволим нападать агрессорам на наших союзников».

«Убежден, что они никуда не сунутся со своими батальонами», — подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в МИД Грузии заявили, что страна активно продвигается к членству в НАТО, используя для этого все способы. В ведомстве подчеркнули, что генсек альянса Йенс Столтенберг похвалил Тбилиси на заседании комиссии НАТО-Грузия в Брюсселе.

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Грузия и Абхазия
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