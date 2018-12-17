Госдума разрешит дольщикам требовать машиноместа у застройщика

Москва, , 13:47 — REGNUM Госдума до конца года примет закон о защите прав дольщиков, в частности, предлагается разрешить при банкротстве застройщика требовать обещанные машиноместа, а не только жилье, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

«Нас очень просили десятки, сотни дольщиков, прежде всего те дольщики, которые сейчас попали в сложную ситуацию в связи с банкротством Urban Group. Мы предлагаем уравнять их права на нежилые помещения и машиноместа с правами на те квартиры, которые они купили по договору долевого участия», — сказал глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия»).

Отметим, что речь идет о помещениях, площадь которых не превышает семи квадратных метров.

Законопроект Госдума обсудит во втором чтении завтра, 18 декабря и примет в итоговом чтении 19 декабря.