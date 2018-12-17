Спикер Верховной рады пригласил патриарха Варфоломея выступить в парламенте

Киев, , 13:49 — REGNUM Константинопольского патриарха Варфоломея ждут в Верховной раде, заявил спикер парламента Андрей Парубий 17 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

«Хочу подтвердить, что я приглашаю всесвятейшего патриарха Варфоломея прибыть на Украину и выступить в Верховной раде. Убежден, что мы должны почтить этого выдающегося человека, мужественную личность, которая навсегда вписана в историю Украины», — заявил Парубий.

Спикер также рассказал, что будет принимать участие в церемонии вручения томоса об автокефалии раскольничьей украинской церкви в Стамбуле, вместе с президентом Украины Петром Порошенко и главой «церкви» Епифанием.

Напомним, 15 декабря президент Порошенко участвовал в объединительном «соборе», на котором была создана объединённая раскольничья церковь, подчинённая Константинопольскому патриархату.

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6 января 2019 года в Стамбуле главе новой «церкви» Епифанию вручат томос об автокефалии новой структуры.

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