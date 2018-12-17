Понедельник, 17 Декабря 2018 года
14:55:11 МСК

Спикер Верховной рады пригласил патриарха Варфоломея выступить в парламенте

Политика

Спикер парламента Украины Андрей Парубий полетит с главой страны Петром Порошенко в Стамбул получать томос об автокефалии

Киев, 17 декабря 2018, 13:49 — REGNUM  Константинопольского патриарха Варфоломея ждут в Верховной раде, заявил спикер парламента Андрей Парубий 17 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

«Хочу подтвердить, что я приглашаю всесвятейшего патриарха Варфоломея прибыть на Украину и выступить в Верховной раде. Убежден, что мы должны почтить этого выдающегося человека, мужественную личность, которая навсегда вписана в историю Украины», — заявил Парубий.

Спикер также рассказал, что будет принимать участие в церемонии вручения томоса об автокефалии раскольничьей украинской церкви в Стамбуле, вместе с президентом Украины Петром Порошенко и главой «церкви» Епифанием.

Напомним, 15 декабря президент Порошенко участвовал в объединительном «соборе», на котором была создана объединённая раскольничья церковь, подчинённая Константинопольскому патриархату.

Читайте также: «Поражение Порошенко» — депутат Рады об избрании главы раскольников

6 января 2019 года в Стамбуле главе новой «церкви» Епифанию вручат томос об автокефалии новой структуры.

Читайте также: В «Киевском патриархате» рассказали о процедуре выдачи томоса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить