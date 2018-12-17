Британский историк считает будущее Евросоюза непредсказуемым

Лондон, , 13:42 — REGNUM Последствия выхода Великобритании из Евросоюза могут оказаться куда серьезнее, нежели об этом полагают сейчас. Об этом в интервью германскому изданию Die Welt заявил преподаватель Кембриджского университета, историк Кристофер Кларк.

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При этом, по словам эксперта, для самого Евросоюза все не так уж и плохо. После выхода Великобритании управляемость этого объединения может повыситься.

Особую роль в этом союзе играет сотрудничество Германии и Франции, считает Кларк, а в остальном Европа при необходимости может сократиться до западноевропейского ядра. В таком случае членство в ЕС Испании, Португалии и Италии становится не так уж и необходимо. Что касается восточноевропейских государств, то, как отмечает историк, ему хотелось бы, чтобы они остались в Евросоюзе. Но и в этом случае, по его мнению, ЕС необходимо быть готовым «освободиться от части груза».

В целом будущее Европейского союза представляется историку абсолютно непредсказуемым.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года Великобритания выйдет из Европейского союза, однако предварительно нужно договориться об условиях размежевания. Напомним, между Ирландией и Северной Ирландией не существует строгого пограничного контроля, поскольку обе страны входят в состав ЕС, поэтому после Brexit создастся непростая таможенная ситуация. В Брюсселе предлагают Лондону оставить Северную Ирландию в едином экономическом пространстве с Ирландией.

Рассмотрение соглашения правительства с Брюсселем должно было состояться в Палате общин 11 декабря. Однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу «предварительного голосования» о Brexit.

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