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Лавров рассказал об отношении к собственной популярности

Политика

Российский министр подчеркнул, что ему приятно общаться с людьми

Лавров рассказал об отношении к собственной популярности
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 17 декабря 2018, 13:36 — REGNUM  По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, он никогда не задумывался о своей популярности. Об этом глава дипломатического ведомства РФ сообщил в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Мне приятно общаться с людьми. Если моя работа получает позитивную оценку — мне приятно за министерство», — отметил российский министр.

Говоря о любимом виде отдыха, Лавров признался, что больше всего любит отдыхать на природе, сплавляться по рекам. Также он рассказал, что любит бардовскую песню в исполнении Владимира Высоцкого, Юрия Визбора и Олега Митяева.

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МИД России
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