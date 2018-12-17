Лавров рассказал об отношении к собственной популярности

Москва, , 13:36 — REGNUM По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, он никогда не задумывался о своей популярности. Об этом глава дипломатического ведомства РФ сообщил в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Мне приятно общаться с людьми. Если моя работа получает позитивную оценку — мне приятно за министерство», — отметил российский министр.

Говоря о любимом виде отдыха, Лавров признался, что больше всего любит отдыхать на природе, сплавляться по рекам. Также он рассказал, что любит бардовскую песню в исполнении Владимира Высоцкого, Юрия Визбора и Олега Митяева.