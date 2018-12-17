Лавров рассказал, кто в США занимается вопросом отношений с РФ

Москва, , 13:33 — REGNUM Власти США делегировали политику на российском направлении советнику главы Белого дома по национальной безопасности Джону Болтону, такое мнение в эфире радио «Комсомольской правды» выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Что касается Помпео (Майк Помпео, госсекретарь США), знаете, я давно с ним не общался. У меня такое ощущение, что он уже не занимается внешней политикой (США) на российском направлении», — заявил Лавров.

По его словам, все контакты с руководством РФ и представителями в последние месяцы «явно делегировали Болтону».

Напомним, ранее Лавров заявил, что причина сегодняшней русофобии Вашингтона заключается в том, что США видят в России стратегического конкурента. По словам министра, это связано с жесткой внутриполитической борьбой в этой стране. В то же время, добавил Лавров, Москва готова к диалогу «даже в этих условиях».

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