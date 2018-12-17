Понедельник, 17 Декабря 2018 года
14:56:20 МСК

Лавров рассказал, кто в США занимается вопросом отношений с РФ

Политика

Все контакты с руководством РФ и представителями в последние месяцы «явно делегировали Болтону»

Москва, 17 декабря 2018, 13:33 — REGNUM  Власти США делегировали политику на российском направлении советнику главы Белого дома по национальной безопасности Джону Болтону, такое мнение в эфире радио «Комсомольской правды» выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Что касается Помпео (Майк Помпео, госсекретарь США), знаете, я давно с ним не общался. У меня такое ощущение, что он уже не занимается внешней политикой (США) на российском направлении», — заявил Лавров.

По его словам, все контакты с руководством РФ и представителями в последние месяцы «явно делегировали Болтону».

Напомним, ранее Лавров заявил, что причина сегодняшней русофобии Вашингтона заключается в том, что США видят в России стратегического конкурента. По словам министра, это связано с жесткой внутриполитической борьбой в этой стране. В то же время, добавил Лавров, Москва готова к диалогу «даже в этих условиях».

Читайте также: «Это чистые рейдерские захваты»: Лавров о санкциях и штрафах США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить