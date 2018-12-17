Дипломат призвал РФ направить ноту всем державам антигитлеровской коалиции

Москва, , 13:37 — REGNUM Россия, опираясь только на западные источники, должна объяснить державам антигитлеровской коалиции, кем был превозносимый нынешними властями Украины командующий ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роман Шухевич. Об этом 17 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, комментируя инцидент с десантником ВСУ, поместившим на свою униформу шеврон СС.

«Нам надо сейчас надо составить ноту державам антигитлеровской коалиции про Бандеру и Шухевича, — сказал Платошкин. — Только ссылаясь на западные источники — на польские и на немецкие. Больше ни на какие. Как они ксёндзов жгли, расстреливали всех обрезанных пассажиров поездов. И делал это офицер, капитан батальона СС Роман Шухевич. Герой Украины, в честь которого названа улица. В честь которого они (власти Украины — прим. ИА REGNUM ) празднуют День украинского воина. Мы ведь уже заставили прибалтов отменить их праздник 16 марта — День латышского воина. В этот день Гитлер подписал указ о создании латышского легиона СС».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко была опубликована фотография, на которой у одного из житомирских десантников, перед которыми выступал Порошенко, видна нашивка немецкой третьей танковой дивизии СС «Тотенкопф» («Мёртвая голова»).

Позже этот десантник объяснил случившееся своей «неосведомлённостью» и заявил:

«Хочу подчеркнуть, что я использовал его (нацистский символ) по неосведомлённости, думая, что это пиратский флаг».

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