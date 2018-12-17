Берлин, , 13:27 — REGNUM Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) намерена исключить из своих рядов политика и писателя Тило Саррацина, известного своими публикациями об угрозе исламизации Европы, передает канал n-tv 17 декабря.

Как заявил генеральный секретарь партии Ларс Клингбайл, тезисы Саррацина несовместимы с позицией СДПГ и приводит к «серьезному ущербу».

Руководство партии приняло соответствующее решение о процедуре исключительния Саррацина, основанием для чего стал отчёт комиссии, расследовавшей его заявления и публикации.

Ранее Тило Саррацин занимал должность председателя Немецкого федерального банка. В последние годы он написал несколько книг, опубликованных в том числе и в России на русском языке. В них автор выступает против массовой миграции и исламизации страны.

Из-за публикации книги «Германия. Самоликвидация» в 2010 году Тило Саррацин покинул совет директоров Немецкого федерального банка.