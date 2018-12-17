Лавров рассказал о договоре с Арменией по присутствию иностранных военных

Москва, , 13:24 — REGNUM Между Москвой и Ереваном будет подписан договор, гарантирующий отсутствие на территории Армении иностранных военнослужащих, заявил 17 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По словам главы российского дипломатического ведомства, в настоящее время завершается подготовка документа, который «будет гарантировать отсутствие угроз и рисков» со стороны присутствия в Армении иностранных военных. Таким образом глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал вопрос о размещении на подконтрольной Еревану территории американских биолабораторий.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября МИД России поблагодарил власти Армении за допуск российских специалистов к биологическим лабораториям США на территории республики.

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