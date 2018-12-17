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Глава МИД КНР провел переговоры с президентом Лаоса

Политика

И обсудил с президентом страны перспективы взаимодействия в рамках «Пояса и пути» и строительства сообщества единой судьбы двух стран

Вьентьян, 17 декабря 2018, 13:18 — REGNUM  В столице Лаоса Вьентьяне с визитом находится глава МИД КНР Ван И, который был принят Генеральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), президентом страны Буннянгом Ворачитом, сообщает 16 декабря Синьхуа.

Отметив, что в наступающем году исполняется десятилетие китайско-лаосским отношениям всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства, руководитель китайской дипломатии заявил о готовности КНР следовать договоренностям лидеров двух стран и продвигать совместное строительство будущего процветания и развития. Китай стремится к укреплению контактов между народами и странами на самом высоком уровне во всех сферах, направляя их на строительство сообщества с единой судьбой.

Лидер Лаоса, в свою очередь, подчеркнул беспрецедентно высокий уровень двусторонних отношений и сотрудничества и выразил пожелание в будущем году лично посетить КНР для участия во втором международном форуме высокого уровня по реализации проекта «Пояса и пути». Кроме того, Ворачит поблагодарил Китай за длительную и эффективную помощь Лаосу со стороны Китая.

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Политика Китая
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