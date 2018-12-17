Санкции США похожи на рейдерские захваты — Лавров

Москва, , 13:18 — REGNUM Санкции, которые Вашингтон вводит в одностороннем порядке в отношении стран Евросоюза, России и Ирана, предполагающие выплату штрафов за их нарушение, больше напоминают рейдерские захваты. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Лавров: Антироссийские санкции — это надолго

При этом, по его словам, например, во Франции и Германии нет таких законов, которые запрещают странам торговать. Однако чтобы иметь возможность работать в США в итоге «с них лупят несколько миллиардов в качестве сделки».

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что санкции в долгосрочном плане негативно сказываются на коренных интересах США.

«В долгосрочном плане доверие к доллару подрывается, — уверен министр. — Сегодня все начинают думать о том, как избавиться от зависимости от доллара».

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Жители России утратили доверие к доллару

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ готовится к отказу от доллара США при расчётах со странами Евросоюза, ЕАЭС и с Китаем. План по дедолларизации экономики РФ в целом поддержал президент Владимир Путин. Однако о полном отказе от американской валюты речь не идёт.

В октябре 2018 года российский лидер заявил, что Соединённые Штаты сами подрывают доверие к доллару как к резервной валюте, совершая тем самым колоссальную стратегическую ошибку.