В Крыму подвели «геополитические итоги 2018 года»

Симферополь, , 13:17 — REGNUM Ключевые тенденции и события в мире обсудили участники круглого стола «Геополитические итоги 2018 года», который прошёл в управлении международной деятельности Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского, сообщает 17 декабря пресс-служба вуза.

«Несмотря на то, что год еще не закончился и может преподнести сюрпризы, на сегодняшний день уже можно определить 10 сюжетов, характеризующих те ключевые тенденции и события, которые можно назвать геополитическими итогами 2018 года», — отметил профессор кафедры политических наук Таврической академии КФУ Максимилиан Шепелев.

По его словам, на первом месте в череде мировых событий стоит инцидент в Керченском проливе с последующим введением военного положения на Украине. Второе место в списке занимает выход США из соглашения по иранской программе и восстановление американских санкций против Ирана. Третье — дипломатическая война между Россией и США, связанная с взаимной высылкой дипломатов, а также осложнение российско-британских отношений.

Среди других важнейших событий года политолог назвал усиление протекционистского давления со стороны США, санкции в отношении российского ВПК, завершение строительства морского участка Турецкого потока и усилившееся давление США на европейские страны в отношении Северного потока-2, инцидент с израильскими самолетами, вторгшимися в сирийское воздушное пространство, политические процессы, происходящие сейчас во Франции и перекидывающиеся на другие европейские страны, переформатирование политического пространства в ведущих странах ЕС и события в Армении.

В мероприятии также приняли участие начальник управления международной деятельности Александр Мащенко, начальник отдела международного сотрудничества и протокола Геворг Габриелян, известные крымские политологи, историки, философы.

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