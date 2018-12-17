«Это чистые рейдерские захваты»: Лавров о санкциях и штрафах США

Москва, , 13:12 — REGNUM Односторонние санкции США и связанные с их нарушением штрафы больше похожи на рейдерские захваты, заявил 17 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, санкции вводятся не только против России и Китая, но и союзников США лишь за то, что нарушается американский закон, запрещающий торговать с Ираном.

При этом в Германии и во Франции нет подобных законов, и когда с их компаний, которые занимаются легальным с точки зрения законодательства этих стран бизнесом, «лупят миллиарды», чтобы они могли работать в США, — это «чистые рейдерские захваты», пояснил Лавров в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что причина сегодняшней русофобии Вашингтона заключается в том, что США видят в России стратегического конкурента. По словам министра, русофобия в США связана с жесткой внутриполитической борьбой в этой стране. В то же время, по словам Лаврова, Москва готова к диалогу «даже в этих условиях».

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