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У Трампа нет голосов за строительство стены — сенатор США

Политика

И «президент Трамп должен это понять»

Вашингтон, 17 декабря 2018, 13:06 — REGNUM  Угрозы и гнев не заставят американских политиков согласиться на выделение бюджетных денег для строительства пограничной стены, пишет в своем твиттере сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер:

«Президент Трамп должен понять, что у него нет голосов за стену в Палате представителей или Сенате. Мы предложили два разумных варианта, чтобы избежать остановки работы правительства. Мы не позволим вспышке гнева подтолкнуть нас к тому, что, как знают даже наши республиканские коллеги, является неправильным».

Как сообщало ИА REGNUM, работа правительства США может быть приостановлена из-за разногласий в конгрессе по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

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Строительство стены на границе США и Мексики
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