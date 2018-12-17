У Трампа нет голосов за строительство стены — сенатор США

Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Угрозы и гнев не заставят американских политиков согласиться на выделение бюджетных денег для строительства пограничной стены, пишет в своем твиттере сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер:

«Президент Трамп должен понять, что у него нет голосов за стену в Палате представителей или Сенате. Мы предложили два разумных варианта, чтобы избежать остановки работы правительства. Мы не позволим вспышке гнева подтолкнуть нас к тому, что, как знают даже наши республиканские коллеги, является неправильным».

Как сообщало ИА REGNUM, работа правительства США может быть приостановлена из-за разногласий в конгрессе по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.