Конгрессмен о жизни без Трампа: «Наше будущее может быть ярче»

Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Американское будущее все еще может быть светлым, но президент США Дональд Трамп с таким будущим не совместим, убежден конгрессмен Эрик Суолуэлл. Обсуждая действия жителей страны на оставшиеся два года президентства Трампа, конгрессмен пишет у себя в твиттере:

«Вот наш вызов на эти ближайшие два года… И я надеюсь, что вы решите принять его: мы должны счистить пятна от коррупции Трампа с нашей демократии. Но это дело не должно измучить нас настолько, что мы перестанем верить, что наше будущее может быть ярче нашего прошлого. А оно всё еще может».

В комментариях читатели с готовностью отзываются на предложенный Суолуэллом вызов:

«Я не измучен. Давайте уберем эту грязь с дороги!»

«И в то же время, держите на виду военных и разведку, потому что Россия и Китай расставили свои ловушки очень тщательно. Это опасное время».

«Этот выбор должен быть сделан. Давайте посмотрим правде в лицо, все, что Трамп сделал, это принес ненависть, которая тлела на поверхности».

«Я тоже принимаю. Конечно, наше будущее будет ярче. Ниже пола упасть нельзя, правда же? Перед нами только один путь — вперед и в позитивном направлении!».