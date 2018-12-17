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В Казахстане покажут документальный фильм о событиях декабря 1991 года

Политика

В фильме будет показано интервью с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

Астана, 17 декабря 2018, 12:49 — REGNUM  В эфире телеканала Qazaqstan будет показан документальный фильм «16 дней декабря», посвященный Дню независимости Казахстана, сообщает 17 декабря агентство «Казинформ».

В фильме будет показано интервью с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Глава государства расскажет об отношениях с бывшим руководством СССР и союзных республик. Президент также опишет сложные задачи социально-экономического развития, которые стояли перед республикой после обретения независимости.

Проект «16 дней декабря» возглавляет министр информации и коммуникации Казахстана Даурен Абаев. Фильм будет показан на телеканале Qazaqstan 18 декабря в 21:30.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью российским телеканалам о роли, которая была возложена на СНГ. По его словам, Содружество должно было стать аналогом Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев об СНГ: хотел, как в Евросоюзе

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Политическая жизнь Казахстана
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