Россия внесет в Генассамблею ООН резолюцию по ДРСМД — Лавров

Москва, , 12:38 — REGNUM Россия настаивает на сохранении Договора о ракетах среднего и меньшего радиуса действия (ДРСМД) и собирается вновь внести в Генеральную Ассамблею ООН резолюцию за сохранение договора, заявил 17 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По словам главы российского дипломатического ведомства Москва категорически против расширения состава участников ДРСМД.

«Мы выступаем за то, что договор необходимо сохранить, он всем международным сообществом не раз признавался одним из краеугольных камней международной безопасности и стратегической стабильности», — подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что возникновение новых угроз безопасности России в связи с вероятным выходом Соединенных Штатов из ДРСМД учитывается при планировании боевого применения РВСН Минобороны РФ.

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