Внеочередные парламентские выборы в Армении, или Война на пороге

Арташес Гегамян, , 12:36 — REGNUM

Итак, 9 декабря 2018 г. состоялись внеочередные выборы в Национальное Собрание Республики Армения (далее НС РА). По горячим следам прошедших выборов я специально не стал писать о моем видении положения, сложившегося в Армении, до и после них. Думается, что процессы, происходящие в нашей стране в последнее время, настолько судьбоносны, что их освещение и анализ требуют полного отказа от эмоций. При этом следует твердо придерживаться правила, чтобы в основе любого анализа, выводов, содержащихся в них, были бы поставлены конкретные факты.

Вначале немного истории. Так, еще 1 марта 2015 г. первый президент Армении Левон Тер-Петросян, выступая на митинге в связи с 7-ой годовщиной со дня трагических событий 1 марта 2008 г., когда в ходе силового разгона митинга оппозиции погибли десять человек, в том числе двое сотрудников полиции, заявил о том, что «Армянский национальный конгресс» (далее АНК), то есть руководимая им же партия, до 24 апреля того же года не будет проводить массовые мероприятия». По его словам, такое решение явится хорошим поводом и «звездным часом» для других оппозиционных сил, заявляющих о достижении смены власти за короткое время. Далее он дословно сказал:

«Мне остается лишь рассекретить закодированный стратегический план этой новой единой оппозиции. Прошу быть очень внимательным, за каждым словом есть код. Так, вот этот план: из Давалу (село в Араратской области, объединенное с городом Арарат — А.Г.) верхом на метле с маршем «один плюс один» на устах (это был главный лозунг Н. Пашиняна в ходе мобилизации недовольных властями граждан — А.Г.) и с требованием отставки В. Путина под грудью дойдут до площади Свободы, самопровозгласив себя как новый полюс, подпишут «Гражданский договор» и направятся на Баграмяна 26 (адрес резиденции президента РА — А.Г.), воплощая в жизнь девиз «100-летие без режима» (имеется в виду 100-летие Геноцида армян 1915 года в Османской империи — А.Г.). Это еще более гениальный план, чем захват Бермина. Я, думаю, кто понимающий — понял, непонимающим же объяснят понимающие. И все непонимающие это «победное» шествие увидят своими глазами. Я искренне желаю, чтобы новые строители Вавилонской башни, наконец-то, объединились».

Согласитесь, уважаемый читатель, что подобному провидчеству, ясновидению ЛТП позавидовала бы сама Пифия, жрица-прорицательница Дельфийского Оракула. Уже тогда Тер-Петросян был в курсе создания партии «Гражданский договор» под Пашиняна. Однако главный месседж его слов был адресован России, а именно: в лице «Гражданского договора» и его лидера Никола Пашиняна армянскому обществу будет преподнесена, а скорее навязана, новая рукотворная оппозиция, причём откровенно антироссийская («с требованием отставки В. Путина под грудью»). Сие означало, что именно в лице Тер-Петросяна Россия должна усматривать оппозицию, лояльную Москве. При этом заметим, что оппозиционное поле искусственно было разделено на «лояльных» России членов АНК, якобы, поддерживающих членство Армении в ОДКБ и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и противников участия Армении в этих международных организациях — в лице «Гражданского договора», руководимого Пашиняном. Несмотря на кажущуюся разницу в внешнеполитических пристрастиях указанных сил, их позиции весьма идентичны в главном: в подходах по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Собственно полное совпадение их позиций объединило Тер-Петросяна и Пашиняна еще в период президентской предвыборной кампании 2008 года. Напомним читателям суть подхода этих деятелей в судьбоносном Арцахском вопросе. Так, в газете «Айкакан жаманак» в статье под заглавием «Землю сохраняют любовью» от 22 мая 2001 года за подписью тогдашнего главного редактора этой газеты Никола Пашиняна читаем:

«И стало быть меня удивляет, что в нашей стране еще есть люди, которые имеют иллюзии относительно захваченных территорий (речь о районах зоны безопасности Арцахской Республики — А.Г.). Давайте деликатно обойдем данную болезненную сторону вопроса и рассмотрим вопрос с точки зрения правил игры. Я не принимаю такую точку зрения, что хорошая дипломатия может сделать так, чтобы эти территории не были бы возвращены Азербайджану… Ведь эта страна (имеется в виду Армения — А.Г.) не имеет хозяина, и мы, кто должны быть хозяевами этой страны, оставив наше, хотим стать хозяевами чужого».

По сути Пашинян в более открытой и легко понимаемой форме представил позицию Тер-Петросяна, изложенную им еще 1 ноября 1997 года в статье под заглавием «Война, или мир? Пора стать серьезнее», стоящей ему должности. Таким образом, уже весной 2015 г. стало ясно, что готовится прозападная «оппозиционная» сила, которая накануне парламентских выборов 2017 г. будет доминирующей в оппозиционном поле. Далее, 2 апреля 2016 г. Азербайджаном была развязана война против Арцахской Республики. Справедливости ради отметим, что первый президент РА в эти дни проявил высокую гражданственность и всецело поддержал политику властей РА и Арцахской Республики в организации отражения азербайджанской агрессии. Далее, 17 июля 2016 года вооруженные люди из группы «Сасна црер» («Сасунские храбрецы») захватили здание патрульно-постовой службы полиции г. Еревана и потребовали освободить арестованного за хранение оружия координатора оппозиционной откровенно антироссийской организации «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна. Развязка этой драмы наступила после гибели троих полицейских. В те дни Пашинян всячески старался оседлать развернувшееся в Ереване протестное движение в защиту «Сасна Црер», однако сторонники Ж. Сефиляна в грубой форме его отстранили, тем самым расстроив планы тех, кто спешил в лице Н. Пашиняна взрастить общенационального оппозиционного лидера. Что же — в 2016 году их планам не суждено было сбыться. Вся надежда по взращиванию «лидера оппозиции» была на выборы Национального Собрания РА, намеченные провести 2 апреля 2017 года. По итогам этих выборов руководимый Пашиняном альянс «Елк» (Выход) получил 7,77% голосов избирателей, в то время как альянс Л. Тер-Петросяна «АНК-НПА» (Армянский национальный конгресс-Народная партия Армении) получил всего лишь 1,65% голосов. То есть партия «Гражданский договор», руководимая Пашиняном «с требованием отставки В. Путина под грудью», стала главной составной частью парламентской фракции «Елк». Естественно, что после подобных результатов голосования поздравить армянский народ с парламентскими выборами поспешило посольство США в РА. «Посольство США поздравляет армянский народ в связи с парламентскими выборами, состоявшимися 2 апреля, которым предшествовала равная с точки зрения выражения позиции в СМИ конкурентная борьба партий и блоков», — отмечалось в заявлении посольства США в связи с прошедшими выборами в НС РА. «Мы гордимся сотрудничеством на выборах с правительством Армении, оппозиционными партиями (взращенными и подпитываемыми ими же — А.Г.), гражданским обществом (институты которых годами щедро финансировались фондом Сороса — А.Г.), а также внедрением с Евросоюзом, Германией, Великобританией и ООН технической системы идентификации избирателей. Благодаря этому новому оборудованию стало возможным организовать избирательные процессы без серьезных инцидентов и согласно требованиям, установленным избирательным законодательством», — говорилось в заявлении посольства США от 4 апреля 2017 года. После столь радужных оценок состоявшимся в Армении парламентским выборам со стороны посольства США совершенно и՛ комично, и՛ кощунственно выглядит сообщение Арминфо уже от 11 декабря 2018 года, в котором говорится:

«Посольство США в Армении на своей странице Facebook накануне оставило поздравительный пост в связи с внеочередными парламентскими выборами 9 декабря. «Поздравляем армянский народ с прошедшими накануне успешными выборами», — отмечается в посте, в центре которого стоит сердечко в цветах национального флага Армении».

Еще бы, ведь успех в выборах это и результат кропотливой ежедневной работы посольства США в РА с политическими деятелями, носителями «Западных ценностей», представителями гражданского общества, результат их открытой материальной и моральной поддержки. В итоге подавляющее большинство депутатов НС РА VII созыва, мягко выражаясь, не являются приверженцами членства Армении ни՛ в ОДКБ, ни՛ в ЕАЭС. А то, что внеочередные выборы в НС РА стали возможны лишь благодаря государственному перевороту в Армении, совершенному в мае т.г., так это для наших американских партнеров вовсе не существенно. Главное, чтобы был бы повод почаще поздравлять армянский народ в связи «с успешными парламентскими (очередными или внеочередными) выборами». В этом кощунство поздравления, а комичность ситуации в том, что спустя всего лишь сутки после поздравления, посольство США в Армении распространило заявление, в котором предупредило своих граждан: «По мере приближения сезона отпусков посольство США в Ереване напоминает граждан США в Армении о необходимости проявлять бдительность и осознание своего окружения. В течение этого времени может увеличиться число грабежей, карманных краж, захватов кошельков и взломов жилых домов». Видимо в порядке вещей, когда «прошедшие накануне успешные выборы» должны в последующем сопровождаться подобными проявлениями. Наводят на тревожные размышления предостережения посольства США о том, что «Существуют также постоянные угрозы со стороны транснациональных террористических организаций и отдельных лиц, вдохновленных экстремистской идеологией по всей Европе». Видимо, США имели в виду июльские события 2018 года, имевшие место во втором городе Азербайджана — Гяндже, когда было совершено покушение на мэра этого города Эльмара Велиева и последовавшие за этим действом события, в результате которых погибли двое полковников полиции. Или же быть может американское посольство имело в виду события 15 июля т.г., когда полицией Азербайджана в г. Сумгаите были задержаны 15 членов радикальных религиозных групп и поддерживающие их активисты оппозиции. Но не будем упрощать ситуацию, а призадумаемся над тем, о чем опосредованно нам подсказывают, возможно сами того не желая, а именно: в ближайшие дни в Армении ожидается существенное осложнение внутренней обстановки. И это ожидание не заставило себя долго ждать. Так, уже 15 декабря т.г. участники так называемого движения «Новая Армения, новый католикос», совершив автопробег из Еревана в Эчмиадзин, у Первопрестольного Святого Эчмиадзина выступили с очередной провокационной вылазкой, выкрикивая в громкоговорители непозволительные лозунги в адрес Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго. Об этом мерзком деянии не без удовольствия и злорадства сообщили азербайджанские электронные СМИ со ссылкой на своих армянских коллег по перу. Надо полагать, что после победы на выборах в НС РА политической силы, руководимой Н. Пашиняном, его многочисленные сторонники из тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», внесшие весьма весомый вклад в эту победу, вовсе неслучайно организовали этот изначально провокационный автопробег, до умиления оберегаемый полицией. Ведь коль скоро поддерживаемая ими политическая сила обладает всей полнотой политической власти, то в самую пору инициировать подрыв основ Армянской Апостольской Святой Церкви, подорвать веру в неё миллионов армян по всему миру. Словом, расчистить дорогу сектантам из «Слова жизни», повторюсь, обеспечившим на выборах в НС РА не одну сотню тысяч голосов Н.Пашиняну. Сказать, что подобное развитие событий для меня явилось неожиданностью, было бы нечестно. С первых же дней после госпереворота в Армении, о подобном сценарии развития событий я писал и не единожды. В этой связи с удовлетворением хотелось бы отметить, что в последнее время положение, складывающееся в Армении, стало предметом пристального внимания подлинных друзей Армении из Федерального Собрания Российской Федерации. Достаточно отметить, что 22 ноября т.г. по инициативе председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Ивановича Калашникова при поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина в Госдуме РФ состоялась международная конференция «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ», в ходе которой состоялся обстоятельный разговор о проблемах, волнующих участников форума, возникших в условиях гибридной войны, объявленной коллективным Западом России и странам СНГ. Считаю уместным отметить, что по инициативе и предложению третьего президента РА, председателя Республиканской партии Армении Сержа Азатовича Саргсяна мне, председателю партии «Национальное Единение», было предложено представлять на конференции фракцию Республиканской партии Армении и выступить на ней. Осмысливая итоги прошедшей конференции, хочется еще и еще раз выразить глубокую признательность российской стороне, ведущему конференции Л.И. Калашникову за предоставленную возможность подробно проинформировать коллег-парламентариев о сложном, чреватом началом новой военной агрессии со стороны Азербайджана против Арцахской Республики, положении, о моем видении возможных действий парламентариев по предотвращению опасности, нависшей над Арменией и Арцахом, да и над регионом Южного Кавказа в целом. На конференции голос Армении был услышан, причем с большим вниманием и озабоченностью, примечательно, что при этом как ведущий, так и участники конференции в ходе моего выступления напрочь забыли о регламенте. Признаюсь и каюсь, что я существенно (более чем в 2 раза) его превысил.

На мой взгляд, было весьма своевременным также и проведение 10 декабря 2018 года международной конференции «Роль парламентов в современном мире. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — 25 лет по пути многовекторного развития», созванной по инициативе председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Иосифовича Косачева при поддержке председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Пользуясь представленной возможностью, хочу, прежде всего, выразить благодарность руководству Совета Федерации Федерального Собрания РФ за приглашение принять участие в работе конференции и выступить на ней.

Считаю своим долгом проинформировать читателей о некоторых моих раздумьях, которыми я поделился с коллегами-парламентариями, участниками международной конференции. В моем выступлении, в частности, было отмечено, что конференция проходит в беспрецедентно сложной международной обстановке, в условиях гибридной войны коллективного Запада против России. Причем уже очевидно, что одной из слагаемых этой войны стала санкционная война против России, начало которой было положено, аж, в 2012 году с так называемого «Списка Магнитского». Далее, напомнил я участникам конференции, что в 2014 году поводом для новых санкций стал референдум в Крыму, проведенный в полном соответствии с положением Устава ООН, Хельсинкского (1975 г.) Заключительного акта и нормами Международного права. Следующим поводом для санкционной войны против России явились события в Донбассе и крушение малазийского пассажирского «Боинга». 2015−2017 годы были временем продления санкций и расширения санкционных списков. С конца 2016 года поводом для введения санкций становятся голословные обвинения России во вмешательстве в выборы президента США Дональда Трампа. Эти санкции нередко называли объявленной России «дипломатической войной». Напомню читателям, что во исполнение этих санкций из 29 стран коллективного Запада выслали в Россию свыше 150 российских дипломатов. Следующий, новый этап санкционной войны начался после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года, когда Запад обвинил в этом Россию. Одновременно было отмечено, что глобальная гибридная война против России со стороны США и стран Запада не ограничилась лишь санкциями, а была куда более разносторонней. Так, если администрация президента США Барака Обамы работала в направлении создания стабильных, враждебных России стран и разного рода деструктивных структур, то администрация действующего президента США Дональда Трампа работает в совершенно ином ключе, способствуя дестабилизации и хаотизации ситуации на границах России. Подобная хаотизация, в частности, по периметру российских границ, по замыслу авторов этого же сценария, призвана сыграть существенную роль в отвлечении сил Москвы на неглобальных направлениях (неглобальных с точки зрения американских стратегов): будь то среднеазиатский регион или Южный Кавказ. Такая политика, по мнению американских стратегов, позволит США сосредоточиться в стратегически важном для них регионе — на Ближнем Востоке. В подтверждение сказанного было отмечено, что советник Дональда Трампа по вопросам Национальной безопасности Джон Болтон 25 октября т.г. в Ереване выступил с рядом примечательных заявлений касательно безопасности и перспектив урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Болтон, в частности, отметил, что если прогнозы общественного мнения в Армении подтвердятся, то после выборов у премьер-министра будет очень сильный мандат для реализации ряда решительных и решающих шагов и усилий по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта: «Если будет готовность, то и мы должны работать, чтобы с азербайджанской стороны бала такая же реакция», — сказал советник президента США. Ясно, что под «решительными шагами» Болтон понимает изначально неприемлемую для Армении и Арцахской Республики сдачу Азербайджану территорий в зоне безопасности Арцахской Республики. А под «положительной реакцией» с азербайджанской стороны будет ее согласие в обмен на получение этих территорий признание некоего переходного, промежуточного, временного статуса Арцахской Республики. В итоге официальный Ереван получит неподкрепленный мирным договором неопределенный статус Нагорного Карабаха, а Азербайджан же получит земли и стратегическое превосходство, обусловленное своей новой военной позицией. Что же, предсказания Джона Болтона относительно «сильного мандата» премьер-министра Армении сбылись, кто и как ему в этом помог — тема отдельного анализа. Сценарий, предначертанный советником американского президента, чреват серьезными эксцессами на азербайджано-карабахской границе, так как, бесспорно, побудит Азербайджан выступить «с такой же реакцией». То есть, воспользовавшись новой политической ситуацией, сложившейся в Армении после выборов в Национальное Собрание, найдутся силы, которые будут подталкивать Азербайджан начать военные действия в зоне безопасности Нагорного Карабаха, имеющего 100 километровую границу с Исламской Республикой Иран. И вот на этой мысли, уважаемый читатель, мое выступление за десять секунд до истечения времени, отведенного регламентом (5 минут), было прервано ведущим конференцию вице-спикером Совета Федерации Федерального Собрания РФ господином И.Умахановым. Думаю, что столь трепетное отношение к регламенту конференции, назревало у модератора в связи с имевшим место значительным превышением регламента со стороны, как минимум, предыдущих двенадцати ораторов, которых господин И. Умаханов с подлинно кавказским долготерпением до окончания их выступлений не прерывал. Словом, считаю, что имеет смысл буквально дословно проинформировать читателей о концовке моего выступления: «Далее, из «гуманитарных» соображений одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а именно США, представится возможность послать «миротворческий» воинский контингент на линию разграничения вооруженных сил Азербайджана и Арцахской Республики, то бишь по всему периметру границы зоны безопасности Карабаха и Ирана. Чем это чревато и против кого направлена дестабилизация в южном подбрюшье России, сомневаться не приходится. Именно на предотвращение назревающего нового военного конфликта на Азербайджано-Ирано-Арцахской границе должны быть нацелены усилия парламентской дипломатии, парламентского диалога в целях предотвращения войны. И в этом процессе трудно переоценить роль Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Не хотелось завершить выступление на грустной ноте, а посему вспомним Федора Тютчева: «Умом Россию не понять. Аршином общим не измерить! У ней особенная стать. В Россию можно только верить!» Кстати, эти строки были написаны 10 декабря 1866 года, ровно 152 года назад. Однако, в моем понимании, четверостишие поэта-мыслителя, дипломата Федора Ивановича в наши дни имеет несколько иное содержание: Россию и´ умом, и´ сердцем всем понять, если России искренне поверить. Мы в Армении искренне верим в мудрость политического руководства государства Российского, его достойного лидера — Владимира Владимировича Путина, поэтому и´ умом, и´ сердцем понимаем и любим Вас, наши российские друзья, как главного борца и учредителя нового справедливого мирового порядка». Одно утешение, что полный текст моего выступления заранее был сдан в службу перевода выступающих на конференции. Поэтому надеюсь, что в дальнейшем, что мое выступление будет в полном объёме отражено (в случае издания) в материалах конференции. Не скрою, что я положительно воспринял и благородный поступок господина И. Умаханова, который дословно сказал: «Арташес Мамиконович, если я Вас чем-то обидел я приношу Вам извинения». Я вовсе не в обиде на господина И. Умаханова и в доказательство сказанного, хотя и с некоторым опозданием, поздравляю Ильяса Магомед-Саламовича Умаханова в связи с награждением орденом «Достлуг» («Дружба») за заслуги в развитии связей, дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Российской Федерацией (распоряжение о награждении было подписано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 27 марта 2017 года). Поздравляю вовсе не потому, что орден «Достлуг» сделан из золота и представляет восьмиконечную звезду с закрепленным на ней золотым рельефом в виде крыльев птицы также из золота. А поздравляю потому, что орден «Дружба» Вам, И. Умаханову, сопредседателю двусторонней Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 2 ноября 2017 года ему вручил лично президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вместо послесловия. 30 ноября и 1 декабря 2018 года в большом конференц-зале Спортивно-концертного комплекса им. К. Демирчяна с участием около 150 политиков и политологов, экспертов и ученых состоялось первое заседание «Лазаревского клуба», главная тема обсуждения которого была озаглавлена «Армения и Россия — две Родины. Оборона и безопасность». По прошествии двух недель, осмысливая итоги этого заседания, первое, о чем хотелось бы сказать, — это слова искренней благодарности председателю Оргкомитета по созданию «Лазаревского клуба», первому заместителю председателя Комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Федоровичу Затулину за очень и очень своевременную инициативу. Вчитываясь в строки Обращения отцов-основателей клуба к российской и армянской общественности, невольно приходишь к выводу о том, что на сегодняшний день «Лазаревский клуб» является единственной площадкой, которая в перспективе позволит противодействовать системной и щедро оплачиваемой антироссийской соросовской камарилье. Поэтому было вполне ожидаемо, что замысел отцов-основателей клуба сделать одним из главных направлений его будущей работы — показ безальтернативности взаимовыгодному сотрудничеству между Россией и Арменией, обосновать актуальность реализации программ, позволяющих укреплять армяно-российские общественно-политические и духовно-культурные связи между нашими странами и народами, вызовут остервенелую реакцию как у части армянских масс-медиа, финансируемых из-за бугра, а еще более гнусную реакцию — в азербайджанских СМИ. Смятение разномасштабных русофобов в Армении, уже не приходится говорить об их азербайджанских единомышленниках, было доведено до зоологического уровня, когда самым циничным образом извращались выступления как К.Ф.Затулина, так и других ораторов, участников первого заседания «Лазаревского клуба». Правда, такая реакция соросовских выкормышей одновременно и вдохновила. Видать идея, цели и задачи, поставленные перед «Лазаревским клубом», в случае их реализации, сильно осложнят «победный марш» известных сил, добившихся по итогам внеочередных выборов в НС РА подавляющего большинства в парламенте. Думается, что на данном этапе задачей первостепенной важности является задействование и объединение всех политических сил и общественных организаций, которые о своих внешнеполитических приоритетах заявляли и заявляют вот уже не год и не два, а десятилетиями, причем не в кулуарах каких-то тусовок или в «удобной» политической среде, а открыто, независимо от того, какая сила в Армении находится у власти. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что лишь отсутствие мало-мальских ресурсов, хотя бы десятикратно меньших, чем у соросовских грантоедов, фактически свело к минимуму деятельность проармянских сил, которые по определению не могут не быть убежденными приверженцами углубления стратегического союза России и Армении. Вдохнув в эти организации жизнь, они, несомненно, обогатят деятельность «Лазаревского клуба», придадут ее работе конкретный, более предметный характер. Ведь не станут же отцы-основатели «Лазаревского клуба» откликаться на систематически публикуемые клеветнические публикации и всякую откровенную ложь, преследующие одну единственную цель — опорочить смысл и содержание армяно-российского стратегического партнерства, расшатать веру, пока еще большинства населения Армении, в незыблемость и святость дружбы армянского и русского народов.

P.S. На состоявшейся 13 декабря 2018 г. встрече в Баку министра иностранных дел РФ с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Сергей Викторович Лавров заявил: «Мы хотим продолжить содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по урегулированию Карабахского конфликта. Я знаю, что у Вас были контакты с Премьер-министром Армении, а у моего друга, министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова — с исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Сегодня мы, конечно, будем весьма заинтересованы послушать Ваши оценки того, как Вы видите продвижение вперед. Хотим, чтобы это урегулирование состоялось на справедливой и обоюдоприемлемой основе». Так вот, и.о. премьер-министра РА Н. Пашинян еще загодя весьма своеобразно готовится к урегулированию конфликта «на справедливой и обоюдоприемлемой основе»: смещен с занимаемой должности министр обороны Арцахской Республики Левон Мнацаканян (активный участник боевых действий национально-освободительной войны Нагорно-Карабахской Республики в 1992—1994 гг., командир артиллерийского дивизиона военной части, начальник артиллерии и командир артиллерийской бригады). До этого Пашинян обрушился с критикой и угрозами в адрес военнослужащих Арцахской Республики: «Займитесь своей службой и не смейте совать свой нос в политику. Я тысячу раз попрошу извинения за эту ошибочную формулировку (имеется в виду заявление члена возглавляемого Пашиняном предвыборного блока «Мой шаг» Сасуна Микаеляна касательно того, что победа народа в «бархатной революции» важнее Арцахской освободительной войны), но не позволю на этом кому-либо заработать политические дивиденды. Эти подпольные республиканско-мафиозные игры не пройдут, успокойтесь», — грозно заявил Н.Пашинян. Секретарь Совета национальной безопасности Арцахской Республики, герой Арцаха, генерал-майор Виталий Баласанян, который в годы арцахской освободительной войны ежечасно, рискуя своей жизнью, вносил неоценимый вклад в победу, весьма сдержанно призвал Пашиняна и Ко прийти в себя: «Национально-освободительная борьба, заложенная в 1988 году, это победа нашего народа, живущего в Армении, Арцахе и Диаспоре. НКР (Нагорно-Карабахская Республика — А.Г.) — это достижение и гордость всего армянства. Удивляет и даже вызывает гнев, что в эти дни, во время предвыборной кампании в Национальное собрание РА, это спекулируется и преуменьшается в каких-то партийных интересах. Хотел бы напомнить Сасуну Микаеляну, который прошел через ужасы Арцахской войны, что революция, произошедшая в последний период в РА, не может считаться более серьезной победой, чем Арцахская освободительная война, и уж тем более, чем создание второй Армянской Республики. Подобного рода заявления, как минимум, ставят под сомнение участие подобных лиц в деле государственного строительства. Вызывает прискорбие и то, что подобные заявления делаются в присутствии Верховного главнокомандующего Армении. Придите в себя, парни!»

Очевидно одно, что после государственного переворота власти Армении взяли курс на маргинализацию героев Арцахской освободительной войны 1992−1994 годов. Один из главных организаторов этой победы президент НКР и второй президент Республики Армения Роберт Кочарян решением Апелляционного суда 7 декабря т.г. повторно арестован. Далее, мы стали свидетелями беспрецедентно циничных нападков на родственников и близких третьего президента РА, героя Арцаха Сержа Саргсяна с целью его маргинализации. Можно привести и с десяток других примеров дискредитации активных участников боевых действий в ходе Арцахской национально-освободительной войны. И, к сожалению, этот процесс, судя по отдельным высказываниям действующих властей, будет продолжен и впредь. Цель — сломить или отстранить подлинных героев Арцаха от возможности активного противодействия воплощению в жизнь пресловутой формулы экс-посла США в РА Ричарда Миллза — «Земли в обмен на мир». Этому не бывать без войны. Таким образом, мы можем констатировать, что внеочередные выборы в НС РА явились ничем иным, как возможным катализатором начала новой войны. Ведь политика маргинализации героев и активных участников боевых действий Арцахской освободительной войны, более того, их осуждение, вдохновят азербайджанских ястребов и создадут весьма благодатную почву для развязывания Азербайджаном новой военной агрессии против Армении и Арцаха. Видимо подобный ход развития событий имело в виду посольство США в РА, когда предупреждало своих граждан к осторожности.

В конце хотелось бы привести выдержку из письма, адресованного мне, от патриота России, который за годы плодотворной работы в Армении влюбился в нашу страну и ее народ. Ознакомившись с моим выступлением и интервью от 10−11 декабря т.г. в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, вот что он написал: «С большим интересом посмотрел Ваши интервью… Горько только от тех опасных рисков, происходящих от возможных подходов новых властей Армении. А наши парламентарии (и не только!) снова упустили шанс помочь Вам и другим друзьям России выйти на выборы с другими ценностями. И то, что половина избирателей не приняли участия в голосовании, только подтверждает факт востребованности в обществе альтернативных подходов. Ни одна политическая сила не смогла объединиться с аргументами в пользу сохранения и развития стратегического партнерства с Россией. Потом будут локти кусать и на различных ток-шоу слезы лить! … Спасибо Вам, уважаемый Арташес Мамиконович, и дай Бог сил и терпения преодолеть и эти испытания». А ведь сказано верно…

Арташес Гегамян

Председатель партии

«Национальное единение»