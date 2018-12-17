Все страны Совета Европы имеют равные права — Лавров

Москва, , 12:27 — REGNUM В Совете Европы (СЕ) Россия лишена права голоса только в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), в Комитете министров Москву никто прав не лишал, заявил 17 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы сейчас пытаемся доказать СЕ, что все страны-члены имеют равные права, — рассказал Лавров в эфире радиостанции «Комсомольская правда». — Мы многократно объясняли коллегам, что половинчатых решений быть не может».

Напомним, в структуру СЕ входят Комитет министров, Парламентская ассамблея, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). РФ является членом СЕ, но за воссоединением Крыма с Россией последовали европейские санкции, и российских представителей в СЕ лишили всех прав, кроме возможности присутствовать в залах заседаний ПАСЕ.

Совет Европы существует с 1949 года и включает 47 государств. Призван способствовать сотрудничеству европейских стран в сферах права, прав человека, культуры.

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