Россия готова к диалогу с США даже на фоне русофобии Вашингтона — Лавров

Москва, , 12:26 — REGNUM Причина сегодняшней русофобии Вашингтона заключается в том, что США видят в России стратегического конкурента, заявил 17 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По словам главы российского дипломатического ведомства, русофобия в США связана с жесткой внутриполитической борьбой в этой стране. В то же время, по словам Лаврова, Москва готова к диалогу «даже в этих условиях».

«Мы никогда не отказываемся от профессионального разговора в тех областях, в которых наши партнеры готовы равноправно, честно рассматривать существующие угрозы и проблемы», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что политики ведущих государств мира не смогут допустить большой войны, поскольку народы этих стран не позволят им этого сделать.

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